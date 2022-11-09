Генсек НАТО: Мы знаем, что Россию уже оттесняли 4 9.11.2022, 21:46

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Йенс Столтенберг

Столтенберг прокомментировал заявления Москвы об отводе войск из Херсонской области.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Альянсе слышали заявления Москвы об отводе российских войск с правобережья Херсонской области, но хотят увидеть, что будет происходить в действительности.

«Мы слышали заявления. Но конечно мы подождем, чтобы увидеть, что действительно будет происходить на месте. Но мы знаем, что Россию уже оттесняли», — сказал он в комментарии журналистам.

Генсек напомнил, что ВСУ удалось вытеснить оккупантов с севера Украины в районе Киева и с востока в районе Харькова. Он добавил, что ВСУ способны оттеснять российские войска также на юге вокруг Херсона.

«Воодушевляет наблюдать, как отважные украинские силы способны освобождать больше территорий Украины», — сказал он, добавив, что помощь западных стран также жизненно важна для ВСУ.

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