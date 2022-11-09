Мошенники под видом «Белпочты» запустили рассылку о «розыгрыше» 1 9.11.2022, 21:51

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Они предлагают от ее имени пройти опрос и выиграть деньги.

Клиентам «Белпочты» стали приходить сообщения в мессенджеры от мошенников. Об этом организация сообщила пресс-служба почтовой организации.

«Информируем вас о том, что от имени РУП „Белпочта“ неизвестные рассылают сообщения в мессенджерах о юбилейном розыгрыше к 60-летию предприятия и предлагают пройти опрос, за который пользователь якобы получит денежную сумму в размере 1000 рублей», — говорится в сообщении «Белпочты».

В организации предупредили клиентов, что данные сообщения приходят от мошенников, а сама организация не проводит никаких юбилейных розыгрышей. «Белпочта» настоятельно просит не поддаваться на уловки злоумышленников и не переходить по неизвестным ссылкам.

Напомним, ранее в «Белпочте» рассказывали о другой схеме мошенничества: неизвестные обзванивали людей и просили как можно скорее забрать якобы пришедшую на их имя посылку, о которой те и не подозревали — правда, они должны были оплатить стоимость почтовых услуг и услуг отправителя.

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