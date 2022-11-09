Россияне впервые разместили в иностранных банках больше валюты, чем в российских 3 9.11.2022, 22:03

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График.

Доля валюты в общем объеме депозитов к началу IV квартала достигла исторического минимума — менее 11%, пишет ЦБ РФ в докладе о денежно-кредитной политике: вкладчики и летом пополняли рублевые депозиты, сокращая валютные, но в сентябре валютные депозиты уменьшались опережающими темпами.

Скорость этой девалютизации впечатляет: за сентябрь валютные депозиты сократились на 14,7% — с 4,092 до 3,492 трлн руб., следует из обзора финансовых активов и обязательств домохозяйств.

Это отчасти эффект укрепления рубля: в конце сентября, опасаясь, которые сделают невозможными биржевые торги долларом и евро, многие продавали валюту, опустив курс доллара на 8,2% до 55,3 ₽. В начале месяца он был 60,24 руб./$. Но дело не только в нем.

Часть валюты, похоже, была переведена за границу: валютные депозиты в банках-нерезидентах в сентябре выросли еще на 219,3 млрд руб. — до 3,623 трлн руб. Это больше, чем осталось на валютных депозитах в российских банках — прежде такого не было. В начале года разрыв был трехкратным: 6,79 трлн руб. в российских банках против 2,27 трлн в иностранных.

За месяц россияне стали на триллион рублей беднее: их сбережения сократились с 78,6 до 77,6 трлн руб., в основном — из-за обвала фондового рынка. Их портфель акций и паев подешевел с 7,95 до 6,84 трлн руб. из-за падения индекса Мосбиржи (-18,5%), иностранных индексов и курсов валют. Депозиты сократились на 500 млрд руб., но выросли средства на счетах эскроу (100 млрд руб.) и наличные (на 300 млрд и было бы больше, если б не переоценка наличной валюты), средства на брокерских счетах сократились на 50 млрд руб.

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