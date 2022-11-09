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Арестович: Российская армия не уходит из Херсона, она выбита

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  • 9.11.2022, 22:09
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Арестович: Российская армия не уходит из Херсона, она выбита
Алексей Арестович

Выбита с тяжелыми боями, с потерями.

Советник Офиса президента Украины, украинский блогер Алексей Арестович прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе российских войск из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Свое мнение он опубликовал в Twitter 9 ноября.

«Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом», – написал Арестович

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