ВСУ вошли в Правдино Херсонской области

ВСУ вошли в Правдино Херсонской области1
- 9.11.2022, 22:21
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Военные опубликовали видео из населенного пункта.
Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.
«Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области», - говорится в сообщении.
🍉 Тим часом ЗСУ зайшли в н.п. Правдине на Херсонщині.#Херсон #Kherson #Ukraine️ #UkraineRussianWar️ #ЗСУ #ВСУ pic.twitter.com/XfyV4sEl2g— UkrainianMilitant🔱 (@SoccerUkraine) November 9, 2022
Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.
ВСУ вошли в Правдино Херсонской областиПравдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.