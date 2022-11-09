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ВСУ вошли в Правдино Херсонской области

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  • 9.11.2022, 22:21
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ВСУ вошли в Правдино Херсонской области

Военные опубликовали видео из населенного пункта.

Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.

«Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области», - говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.

ВСУ вошли в Правдино Херсонской областиПравдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.

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