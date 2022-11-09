Антирекорд: Соболенко завершила год с 428 двойными ошибками 4 9.11.2022, 22:32

Арина Соболенко

За пять сезонов в ее пассиве зафиксирована 1581 двойная.

Финалистка Итогового чемпионата ВТА, пятая ракетка мира Арина Соболенко завершила сезон безоговорочным «лидером» ВТА-тура в отношении количества двойных ошибок.

Белоруска установила личный антирекорд — 428 двойных ошибок в 55 матчах.

Ее расклад двойных ошибок на протяжении пяти последних сезонов:

2022 — 428 (1-я в туре)

2021 — 338 (1-я)

2020 — 166 (1-я)

2019 — 350 (2-я)

2018 — 299 (4-я)

Итого: 1581 двойная ошибка за пять сезонов.

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