Антирекорд: Соболенко завершила год с 428 двойными ошибками

Антирекорд: Соболенко завершила год с 428 двойными ошибками4
- 9.11.2022, 22:32
За пять сезонов в ее пассиве зафиксирована 1581 двойная.
Финалистка Итогового чемпионата ВТА, пятая ракетка мира Арина Соболенко завершила сезон безоговорочным «лидером» ВТА-тура в отношении количества двойных ошибок.
Белоруска установила личный антирекорд — 428 двойных ошибок в 55 матчах.
Ее расклад двойных ошибок на протяжении пяти последних сезонов:
2022 — 428 (1-я в туре)
2021 — 338 (1-я)
2020 — 166 (1-я)
2019 — 350 (2-я)
2018 — 299 (4-я)
Итого: 1581 двойная ошибка за пять сезонов.