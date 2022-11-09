Россияне начали рыть окопы на севере Крыма

Россияне начали рыть окопы на севере Крыма4
- 9.11.2022, 22:36
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Спутниковые снимки.
Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки.
Об этом сообщает OSINT-специалист Бенджамин Питтет в Twitter.
«Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма», - написал он.
Питтет добавил, что россияне готовят окопы возле КПП «Чонгар» между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, который находится в северо-западной части Крыма.
По его словам, оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.