Россияне начали рыть окопы на севере Крыма 4 9.11.2022, 22:36

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Спутниковые снимки.

Россияне начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма. В сети обнародовали спутниковые снимки.

Об этом сообщает OSINT-специалист Бенджамин Питтет в Twitter.

«Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма», - написал он.

Питтет добавил, что россияне готовят окопы возле КПП «Чонгар» между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, который находится в северо-западной части Крыма.

По его словам, оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.

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