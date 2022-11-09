Бутусов: Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром 9.11.2022, 22:51

Юрий Бутусов

ВСУ не дадут оккупационной армии РФ безнаказанно сбежать с правого берега Херсонской области.

Вывод российских войск из Херсона и правого берега области будет сопровождаться потерями. ВСУ не дадут оккупантам безнаказанно сбежать. Такое мнение в своем блоге в Facebook высказал известный украинский журналист, военкор Юрий Бутусов.

«Бегство российских десантников из Херсона превратится в разгром», - заверил журналист.

Он уверен, что украинские войска будут обязательно бить по зонам сосредоточения оккупантов и переправам. Уход армии РФ уже начался. Подорваны 5 мостов и переправ через реки Ингулец и Днепр, что делает невозможной эффективную оборону ВС РФ на этих территориях.

«Противник использует подрыв переправ, чтобы не позволить украинским войскам прорваться в Херсон на плечах отступающих», - рассказал Бутусов.

Пока уход россиян идет организованно. Задача ВСУ - превратить данный процесс в хаос. Это можно сделать, нанося точные и массированные атаки по местам скоплений отступающих сил противника. Возможности для этого есть.

«В местах переправ будут неизбежно концентрироваться колонны войск... Удары по этим местам приведут к панике и оставлению большого количества боевой техники… Отрезать врага и окружить полностью мы не сможем, но можем нанести большие потери», - сообщил журналист.

Он уточнил, что у российских оккупантов будет шанс выжить только в том случае, если они бросят технику и начнут бежать «налегке».

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