Белорусский офицер: Вражда между белорусами и русскими будет нарастать 4 9.11.2022, 23:16

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Белорусские офицеры рассказали, как проходит слаживание с русскими в совместных учебных центрах.

Российский военно-пропагандистский канал «Звезда» информирует о тренировках по боевому слаживанию белорусских мотострелков срочной службы с российскими танкистами в Нижегородской области на Мулинском полигоне. Аналогичные тренировки будут проводиться и в Беларуси, после решения о создании совместных тренировочных центров. Действующие офицеры белорусской армии рассказали «Нашай Ніве», что это означает и как воспринимается в армии.

«Из практического. Совместные центры будут предусматривать подготовку по единым программам военного обучения — произойдет переориентация программ военного обучения на российский подход.

Для каждого рода войск и специальности существуют программы обучения. Например, возьмем тех самых мотострелков, которые тренируются по программам боевой подготовки — у нас эти программы скопированы с программ СССР и обновлялись несущественно, что бы кто ни говорил.

В России же эти программы существенно обновлены и адаптированы под захватнические задачи российской армии, к чему, видимо, будут приучать и белорусов.

Не говоря уже об углублении межличностных социальных контактов и приучении солдат к мысли, что в Беларуси и России одна армия, из чего следует вывод — что и народ один. Это из политического.

В долгосрочной перспективе это несет угрозу окончательно оформленной утраты белорусской государственности. Низовой состав белорусской армии не будет видеть смысла в защите суверенитета от своих же «коллег», когда такая ситуация произойдет», — сказал военный.

«Это деструктивно, потому что Россия угрожает белорусской государственности через нарратив «один народ».

Также ставлю на то, что абсолютное, абсолютное большинство будущих белорусских солдат, которые сейчас мнут девкам сиськи в клубах, понятия не имеют, почему нужно убивать украинцев — в нас нет этого российского фашизма. Совместная учеба с россиянами, особенно с их инструкторами, — это и совместный быт, и оболванивание белорусов устами их инструкторов.

Русские так прокачаны пропагандой, что там обычный офицер, обычный солдат — уже как замполит.

Словом, я ничего хорошего в этом не вижу. Ну, белорусы столкнутся с тем, чего они не знали со времен Советского Союза — со свояческими явлениями в армии, с дедовщиной кавказских народностей, ну да и пусть знакомятся — с другой стороны, могут и почувствовать себя другими», — сказал другой офицер.

Он отметил, что в силовых структурах есть как офицеры-белорусы, так и офицеры, которые не считают белорусов отдельным народом и хотят присоединения нашей страны к России.

«Есть две категории военнослужащих-офицеров:

а) белорусы, прожившие всю жизнь здесь, со свояками и родственниками,

б) люди из семей военных, чьи родители здесь оказались волей судьбы, и они сами не разобрались, кто они есть.

Вот эта категория «б» — им современные русские ментально близки. Этой второй категории здесь всегда было меньше половины», — отмечает офицер.

«Первая категория вторую никогда особо не любила, а сейчас, я думаю, эта вражда будет и нарастать, — говорит офицер. — В армии и других структурах белорусы сталкиваются с ядреным русским шовинизмом».

«У русских раздолбайство и хаос, — так описывает опыт сотрудничества с российскими военными белорусский офицер. — Я это проходил на себе. Мы действуем по писаным инструкциям, а у них вечное абы-что и форс-мажоры. Раздолбайский подход к технике, синюшность «спецов». Мы для русских нацики просто потому, что мы не такие, как они, не так живем», — сказал «Нашай Ніве» офицер.

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