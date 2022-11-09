Трамп прокомментировал результаты выборов в Конгресс США 1 9.11.2022, 23:27

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Дональд Трамп

По состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей прошли 187 демократов и 203 республиканца.

Экс-президент США Дональд Трамп считает результаты выборов в Конгресс США «в некотором смысле разочаровывающими».

Об этом сообщает BBC.

«Хотя в некоторых отношениях вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа», - подчеркнул Трамп.

Отметим, что по состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более равная — от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.

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