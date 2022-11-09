Трамп прокомментировал результаты выборов в Конгресс США

Трамп прокомментировал результаты выборов в Конгресс США1
- 9.11.2022, 23:27
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По состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей прошли 187 демократов и 203 республиканца.
Экс-президент США Дональд Трамп считает результаты выборов в Конгресс США «в некотором смысле разочаровывающими».
Об этом сообщает BBC.
«Хотя в некоторых отношениях вчерашние выборы были несколько разочаровывающими, с моей личной точки зрения это была очень большая победа», - подчеркнул Трамп.
Отметим, что по состоянию на вечер 9 ноября в Палату представителей Конгресса прошли 187 демократов и 203 республиканца. При этом в Сенате ситуация более равная — от каждой партии туда прошли по 48 человек. Подсчет голосов все еще продолжается.