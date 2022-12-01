Блинкен назвал сумму помощи Украине от союзников и партнеров НАТО 1.12.2022, 2:32

Энтони Блинкен

Больше всего Киеву помогает Вашингтон.

Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, которая транслировалась в Twitter 30 ноября.

«Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на $40 млрд в виде вооружения. Ожидается дальнейшая помощь», – заявил Блинкен.

Он озвучил главное послание встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которая прошла в Бухаресте.

«Наша коллективная решимость поддерживать Украину тверда и будет оставаться такой – сейчас, этой зимой и так долго, как это будет необходимо, чтобы Украина добилась успеха», – заявил он.

Он добавил, что США вложили более $19 млрд в помощь в обороне и около $15 млрд – в прямую экономическую помощь.

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