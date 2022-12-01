Бои за Бахмут стали ловушкой для войск РФ 1.12.2022, 8:05

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Тактика завела оккупантов в тупик.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах.

По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно расходовали боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

«Эта схема операций очень напоминает предыдущие их попытки взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны», – отметили аналитики.

По оценкам ISW, в течение июня и июля 2022 года Силы обороны Украины фактически позволили российским войскам сосредоточить внимание на указанных двух городах вблизи границы с Луганской областью, имеющих ограниченное оперативное и стратегическое значение, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники в течение месяцев упорных боев.

Войска РФ в конце концов захватили Лисичанск и Северодонецк и достигли границы Луганской области, но этот тактический успех привел к незначительному оперативному эффекту.

«Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик, как и в начале июля. Даже если ее войска продолжат продвигаться к Бахмуту и в его пределах, даже если они форсируют контролируемый уход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ», – заявили в ISW.

Аналитики отмечают, что потери, связанные с шестью месяцами жестоких боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое оккупанты могут получить от взятия города.

В то же время российские наступления вокруг Бахмута поглощают значительную часть доступной боевой мощи ВС РФ, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений в других местах.

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