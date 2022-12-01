Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку ПВО NASAMS для Украины 1.12.2022, 8:15

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Это уже будет вторая партия ЗРК с ноября этого года.

Минобороны США заключило контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине.

Всего Пентагон одобрил отправку восьми таких систем украинской армии, сообщает Reuters.

Это уже будет вторая партия ЗРК после получения двух единиц NASAMS в ноябре. Установки будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы, как только они будут построены.

Справка

Норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах в любую погоду.

Батарея NASAMS, как правило, состоит из трех огневых единиц (9 пусковых установок с общим количеством ракет 54), трех радаров MPQ-64F, центра управления огнем, машины с оптико-электронной камерой (обеспечивающей пассивную наводку) и машины тактического управления. Общая стоимость составляет около 64 млн долларов.

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