ISW: Россия использовала слова Хренина для подстрекательства 9 1.12.2022, 8:21

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Виктор Хренин

фото: grodnonews.by

Лукашенковский генерал «подставил» белорусских офицеров.

Российские военкоры переформулировали заявление министра обороны Беларуси, чтобы усилить информационную операцию по угрозе нового вторжения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что действия приграничных стран-членов НАТО якобы свидетельствуют о подготовке к ведению боевых действий.

«В то время как комментарии Хренина включают в себя несколько вариантов развития ситуации, российские военкоры начали утверждать, что его заявление прямо говорит о подготовке НАТО к наступательным операциям на восточном направлении, то есть против Беларуси, что является бессмысленным обвинением», - пишут аналитики.

В то же время, отмечают эксперты, Хренин выступил с заявлением о военных действиях НАТО на границах в рамках информационной операции направленной на перемещение внимания украинских сил к Беларуси.

«Российские военкоры использовали слова Хренина для подстрекательства, чтобы усилить информационные условия для давления на белорусских официальных лиц с целью дальнейшей поддержки российской наступательной кампании в Украине», - считают аналитики.

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