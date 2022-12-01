ВСУ под Бахмутом перешли в контрнаступление при поддержке авиации
- 1.12.2022, 8:27
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Войска РФ выбиты сразу по двум направлениям.
По информации от украинских источников, ВСУ при поддержке авиации и артиллерии перешли в контрнаступление южнее Бахмута по двум направлениям.
Российские войска удалось выбить из Опытного и занять часть Иванграда к югу от города, оттеснив ВС РФ и ЧВК на два километра. Также ВСУ отбросили российские подразделения от асфальтобетонного завода.
Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в том числе военный телеграм-канал «Воля» со ссылкой на собственные источники.
«Только что мы получили подтверждение этих новостей от источников в ЧВК и в ВС РФ. Как мы писали накануне в сводке, российские формирования под Бахмутом были обескровлены постоянными штурмами украинских позиций», - отмечено в сообщении.
Более того, если ВСУ удастся удержать Опытное, асфальтобетонный завод и окончательно занять Иванград, то российские военные окажутся в тяжелой ситуации и потеряют те же самые позиции, за которые упорно и с большими потерями бились весь ноябрь.
Украинский Генеральный штаб пока никак не комментирует ситуацию, отмечая лишь сохранение сложной обстановки.