ВСУ под Бахмутом перешли в контрнаступление при поддержке авиации 1.12.2022, 8:27

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Войска РФ выбиты сразу по двум направлениям.

По информации от украинских источников, ВСУ при поддержке авиации и артиллерии перешли в контрнаступление южнее Бахмута по двум направлениям.

Российские войска удалось выбить из Опытного и занять часть Иванграда к югу от города, оттеснив ВС РФ и ЧВК на два километра. Также ВСУ отбросили российские подразделения от асфальтобетонного завода.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в том числе военный телеграм-канал «Воля» со ссылкой на собственные источники.

«Только что мы получили подтверждение этих новостей от источников в ЧВК и в ВС РФ. Как мы писали накануне в сводке, российские формирования под Бахмутом были обескровлены постоянными штурмами украинских позиций», - отмечено в сообщении.

Более того, если ВСУ удастся удержать Опытное, асфальтобетонный завод и окончательно занять Иванград, то российские военные окажутся в тяжелой ситуации и потеряют те же самые позиции, за которые упорно и с большими потерями бились весь ноябрь.

Украинский Генеральный штаб пока никак не комментирует ситуацию, отмечая лишь сохранение сложной обстановки.

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