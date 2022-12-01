Бойцы «Иностранного легиона» показали зрелищное видео боя у Антоновского моста 1.12.2022, 8:42

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Гигантские опоры моста помогли нанести удары по оккупантам.

30 ноября в сети появилось видео из Херсона: бойцы «Иностранного легиона» вели сражение под опорами Антоновского моста.

Информация обнародована в Telegram-канале «Бавовна».

На видео зафиксировано, как двое бойцов легиона под прикрытием опор Антоновского моста ищут позицию для удара по подразделениям армии РФ, которые находятся на противоположной стороне Днепра.

Военные постепенно продвигаются по местности. При этом видно, что территория уже деоккупирована: на стенах – тематические надписи, посвященные ВСУ и генералу Залужному.

В конце концов бойцы останавливаются у поразительного граффити, созданного неизвестным художником на одной из гигантских опор.

Видео, опубликованное в Telegram-канале – часть репортажа, созданного «Общественным». Журналисты издания отмечают, что попадающие в кадр бойцы - это военные 59-й бригады ВСУ.

При этом отмечается, что позицию уже изменили, поэтому кадры видео разрешено публиковать.

Отметим, ширина Днепра в районе Антоновского моста – около 950 м.

Согласно данным украинского активиста «Николаевского Ванька», под давлением огня с украинской стороны россияне вынуждены были отойти подальше от Олешек - населенного пункта, расположенного рядом с мостом.

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