Мертвый Макей продолжает вредить белорусам 1.12.2022, 8:52

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Владимир Макей

Лукашисты из ГУБОПиК беснуются.

Лукашисты задержали мужчину за «оскорбительный» комментарий о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, сообщил правозащитный центр «Весна». По данным лукашистов, всего установлено более 20 комментаторов внутри страны.

Мужчину задержали в квартире по месту жительства. В «покаянном» видео он рассказал, что участвовал в протестах 20-го года, а также оставлял «оскорбительные» комментарии в адрес силовиков и умершего министра иностранных дел Владимира Макея. В отношении него было возбуждено уголовное дело о «разжигании розни» и за «перекрытие дорог».

Приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал предупредил, что в общей сложности установлено более 20 человек, которые оставляли «негативные комментарии» по поводу смерти Макея. Им пригрозили задержаниями и лишением свободы. Также установлены еще 50 человек, которые находятся за границей.

Напомним, Владимир Макей внезапно скончался в субботу, 26 ноября, в возрасте 64 лет.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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