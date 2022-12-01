Белорусов в Подмосковье поразила вспышка менингита 1.12.2022, 9:09

12 человек госпитализированы, один из них, возможно, скончался.

12 белорусов «на одном из предприятий в городском округе Истра» Московской области госпитализированы с подозрением на менингит. Один из них, возможно, скончался, сообщили в белорусском посольстве в России.

— 12 граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался, — говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что находятся в контакте с российским Минздравом, Роспотребнадзором и больницами. Заболевшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 работников складского комплекса маркетплейса OZON в Истре (Московская область) были госпитализированы с «клинической картиной инфекционного менингита».

По данным некоторых интернет-ресурсов, в больницы доставили более 30 человек. Сообщалось, что среди них есть граждане Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

В администрации маркетплейса РИА Новости подтвердили, что действительно несколько сотрудников со склада на Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать. После этого белорусское посольство в России пообещало проверить информацию о гражданах Беларуси.

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