Террорист Гиркин внезапно вышел на связь, выложив фото из блиндажа 1 1.12.2022, 9:25

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В Сети озвучили его местонахождение.

Вчера, 30 ноября, многие соцсети распространили фото, на котором можно увидеть террориста Игоря Гиркина в блиндаже с флагом «Новороссии», информирует Антон Геращенко на своей странице в Telegram-канале.

При этом сам боевик пока не комментирует фото, а журналисты принялись рассуждать на тему, где именно сделан снимок. Одни уверены, что это где-то на территории РФ, а другие утверждают - в районе Сватово.

В последний раз Гиркин выходил на связь в соцсети 14 октября. Геращенко уверен, что фото сделано в районе Сватово. Не исключено, что тот прячется в блиндаже от РСЗО HIMARS, а, возможно, даже от своих сослуживцев или местных жителей, которые знают, что за его голову обещано вознаграждение в 150 тысяч долларов.

Украинский журналист Юрий Бутусов не стал утверждать, где именно находится Гиркин, но тоже предположил, что на Донбассе. Этот регион стал для международного преступника своеобразным местом ссылки. Именно его и еще троих боевиков не так давно суд в Гааге признал виновным в убийстве 298 пассажиров, находящихся на борту «Боинга» МН-17.

Также фото Гиркина в блиндаже стало поводом для создания новых мемов.

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