Фейгин: В России начнется такое, что не приведи Бог 5 1.12.2022, 10:23

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Марк Фейгин

Все созданные Кремлем структуры начинают тотально рушиться.

Страна-террорист Россия уже не скрывает того, что ее война против Украины преследует цель уничтожения украинского народа. Это неприкрытый геноцид, который РФ признает даже на уровне Совбеза ООН. В ситуации поражений на украинском фронте Кремль хотел бы открыть новый фронт, например, в Армении. Но ситуация такова, что у него уже нет возможностей для осуществления такого плана.

Все структуры, созданные вокруг РФ, начинают тотально рушиться. В частности, рушится и ОДКБ. Их судьба, а также судьба самой России, будет зависеть от исхода войны в Украине. Если Россия проиграет, там начнутся масштабные внутренние процессы. При этом Кремлю будет уже не до войн. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Сегодня даже на уровне Госдумы России звучат абсолютно недвусмысленные призывы к истреблению украинцев как нации, открытые призывы к геноциду. По-вашему, как далеко может зайти агрессор, проигрывающий на поле боя? Может ли он пойти, например, на применение химического оружия, о чем также начали говорить?

– Я пока не вижу предпосылок для этого, потому что это будет означать переход в совершенно другое состояние войны, отношений с миром и так далее. И без того Россию разные страны на разных уровнях признают страной-террористом.

Переход к химическому оружию – это прекращение всего. Если будет установлено применение химического оружия в восточно-европейской стране, это уже отсылка к Гитлеру, который обладал огромными, невероятными арсеналами химического оружия. Причем достаточно эффективными. И тем не менее даже когда Берлин был уже окружен, он не дал команду использовать химическое оружие. А мог бы пустить снаряд и накрыть сразу две тысячи человек.

Почему? Потому что со всех сторон его бы задушили газами. У всех были арсеналы химического оружия. Тогда полетели бы авиационные бомбы, начиненные химическими веществами. Тогда война закончилась бы в течение часа. Это был бы конец войне и конец населению. Моментальный.

– Фактически то же самое, что и с ядерной бомбой.

– Фактически да. Ты ее применяешь, но применив ее против тебя, тебя просто уничтожают. Тебя больше нет.

Актуализация темы о том, что недопустимо развязывание ядерной войны, предполагает и актуализацию темы недопустимости применения химического оружия как запрещенного, оружия, которого ни у кого не должно быть.

В Сирии применение химического оружия было закамуфлировано под видом применения самим Асадом. Россия никогда не брала на себя ответственность за это, за исключением фосфорных бомб и кассетных боеприпасов.

Конечно, в этой жизни ничего исключать нельзя. Но в настоящий момент они считают, что бомбардировками, ударами по критической инфраструктуре Украины могут достичь желанных целей.

Безусловно, это геноцид, это подпадает под все определения геноцида. По-другому это трактовать невозможно, поскольку целью является гражданское население и обеспечивающая его жизнь инфраструктура. Можно спорить о массовости, но в данном случае это квалифицирующий признак, а не иная характеристика. Они провозглашают это целью.

Вот, например, Небензя, выступая ночью (в ночь на 24 ноября. – Ред.) в Совете безопасности ООН после обращения туда Украины, заявляет: да, мы это делаем. Почему? Потому что поставки западных вооружений угрожают тем, что Киев может напасть на Москву.

Они признают, что они это делают. А по другим объектам попадают ракеты, потому что их сбивают украинские ПВО. Вот не надо сбивать ракеты, и тогда гражданское население не будет гибнуть. Это абсолютно циничные формулировки, не отменяющие цены за геноцид.

Что касается настроений в России. По большей части эти призывы мы слышим из пропагандистских источников. Причем это не только не скрывается – это прокламируется. Кстати, это публичная сторона вопроса, за которую пропагандисты несут ответственность. Это первое.

Второе – в Госдуме сидят «шестерки», озвучивающие повестку, которая формируется в Кремле. Они не самостоятельны, но тем не менее в той же степени несут ответственность за применение таких вооружений и по тем целям, по которым оно применяется.

Безусловно, публичная сторона доказывает эту вину. Но где тот институт, который может их наказать? Где тот судебный орган, который сможет сформулировать обвинение? Его нет. Как найти силу, которая могла бы остановить это и наказать за это? Это останется проблемой навсегда.

– Есть такой депутат госдумы от путинской «Единой России» Федоров. Он заявил о том, что Армения – «незаконное государство с проявлениями русофобии» и в отношении этой страны необходимо «решать вопрос». Допускаете ли вы, что Путин решит начать еще одну войну, чтобы нивелировать свои неудачи на украинском фронте?

– Он бы хотел, но возможности для этого предельно ограничены. В том, что они рассматривают Армению как составную часть союзного государства, нет никаких сомнений. Сейчас Москва предпринимает усилия, дабы заменить Пашиняна на лояльную фигуру. Называют Рубена Варданяна, который возглавил правительство Нагорного Карабаха. Это типичный московский жулик.

Думаю, Кремль все-таки пойдет по пути раскачивания политической ситуации и смены власти в Армении, потому что открывать еще один фронт – значит предельно усугубить ситуацию. Не думаю, что у них есть такие возможности. Они же вывели оттуда свои вооруженные силы.

Представить себе новую затею с войной я не могу. Но Пашинян повел себя откровенно эскалирующе, отказавшись подписывать проект декларации коллективной безопасности ОДКБ. Безусловно, это сильно разозлило Кремль. Это реакция именно на поведение Пашиняна.

Армения пока еще продолжает оставаться независимым государством с очень зыбким суверенитетом. Но мы знаем, как ведет себя Россия. Будет какая-то реакция.

Но это разваливающийся колосс, потому что приблизительно той же позиции придерживается и Казахстан. У Кремля не хватит вооруженных сил, чтобы всех усмирить.

– Развал так называемого СНГ уже близок?

– СНГ – это вообще фантомный проект. ОДКБ в какой-то степени мог считаться субъектным образованием. Да, безусловно, процесс развала идет.

– Долго ждать, пока совсем развалится?

– Все произойдет по результатам войны. Даже Лукашенко озвучил это на ОДКБ. Он заявил о том, что судьба ОДКБ решится по итогу войны в Украине. И он прав.

– Да-да, и что Беларусь окажется «под обломками», если Россия проиграет.

– Если Россия проиграет, вообще ничего не останется. Никаких ОДКБ, СНГ. И большой вопрос, окажется ли Россия в тех границах и в том геополитическим масштабе, в котором она существует сейчас. Если ее вернут к границам 1991 года, внутренние процессы закроют собой всю геополитическую стратегию нынешнего Кремля. Будет уже не до того. Там начнется такое, что не приведи бог.

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