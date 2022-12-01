Стрельба не стихает ни на минуту: CNN показало эксклюзивные кадры боя под Бахмутом 1 1.12.2022, 10:41

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Это похоже на одну беспрерывно продолжающуюся атаку.

Под Бахмутом продолжаются очень интенсивные бои, в которых украинские защитники применяют современное оружие в тандеме с советскими установками. На этом участке фронта РФ несет наибольшие потери, однако гибнут также и украинские воины.

Стрельба на указанном направлении не утихает ни на минуту. Что на самом деле происходит под Бахмутом, показали в сюжете CNN.

По словам журналистов, Украина стала площадкой для войны нового поколения – воины приспосабливают старое вооружение, при этом эффективно используя боеприпасы от западных союзников и гражданские беспилотники.

В CNN показали командный центр украинских военных, который находится в подвале. Там воины корректируют артиллерийский огонь по врагу.

«Это похоже на одну беспрерывно продолжающуюся атаку. Единственная возможность перевести дыхание – это когда у них заканчиваются люди и они ждут подкрепления», – рассказал один из командиров.

Он добавил, что РФ перебрасывает под Бахмут неподготовленных солдат, которые гибнут в больших количествах. Это мобилизованные, которые не могут захватить город и просто идут вперед, чтобы раскрыть позиции ВСУ.

Украинские командиры жалуются на плохую связь с подразделениями и нехватку офицеров низшего звена, которые бы поддерживали мотивацию среди солдат на поле боя.

Воины также показали журналистам артиллерийскую позицию. Они рассказали о том, что Генштаб ВСУ старается поставлять боеприпасы на передовую, однако нужного калибра не хватает.

Артиллеристы отметили, что за девять месяцев полномасштабной войны точность артиллерии врага снизилась после того, как украинские силы лишили противника возможности проводить воздушную разведку.

Командир украинских бойцов поделился тем, что потери ВСУ под Бахмутом ежедневно составляют десятки людей.

«Транспорт и патроны можно восполнить. Мы их не считаем и используем столько, сколько нам нужно, чтобы остановить продвижение врага. Единственное, что невосполнимо, – это человеческие жизни», – резюмировал он.