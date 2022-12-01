Как борются за места на дворовых парковках в Минске 5 1.12.2022, 10:46

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Фигурируют даже пробитые колеса.

Читательница abw.by Алена столкнулась со сложной ситуацией: заболела мама, к ней нужно постоянно приезжать и оставаться на ночь.

- Машину паркую на любое свободное место, что вызывает неодобрение жильцов дома. Мол, чужак приехал и чье-то место занял. Записку оставили вроде как и вежливого содержания, но с посылом на будущее. Ругаться ни с кем не хочу, тем более квартира в доме числится на мне. Как поступать в такой ситуации? – спрашивает Алена и прилагает фото записки:

Похожей проблемой поделился Сергей, житель столичного микрорайона Серебрянка:

- Живу в доме уже более 20 лет, в нем 12 подъездов, я в четвертом. Стараюсь ставить машину после работы ближе к своему подъезду, но так получается не всегда, то возле 1-го поставлю, то возле 12-го. И тут мне соседи претензии выкатывают, мол, возле своего подъезда паркуйся, иначе, сам знаешь, все может быть. В итоге утром обнаружил пробитое колесо, пришлось ехать на работу на общественном транспорте. Думал милицию вызвать, но так руки и не дошли. Колесо отремонтировал и теперь стараюсь не парковаться в местах проживания «злобных соседей».

Матвей из нового микрорайона «Минск-Мир», несмотря на то что строительство домов идет полным ходом, уже начал сталкиваться с противодействием соседей:

- Они считают, что если в доме есть паркинг, то на улице стоянка машин жильцов нашего дома не допускается. Не знаю, с чего такие мысли им в голову приходят, вроде бы люди солидные, не бедные. Тем не менее что есть. Пытался объяснить им, что на паркинге места были выкуплены еще на стадии проектирования дома, мест там даже при желании жильцов для всех не предусмотрено. Я продолжил оставлять свой автомобиль на свободном парковочном месте. Наглый сосед в один прекрасный день меня «подпер», выехать со стоянки я никак не мог, учитывая размеры его Lincoln Navigator. Сигналил, пока жильцы жаловаться не стали, но сосед так и не вышел, только в окно выглянул. Встретил его как-то, спросил, зачем так себя вести, на что услышал: «Это тебе наука, сопляк, старших уважать». Старших-то я уважаю, но если старшее поколение такое, то уважения мало.

Правила есть? Правил нет

Критерии, по которым при строительстве жилых домов должны в обязательном порядке предусматривать и парковочные места, постоянно меняются. Факторов, на это влияющих, масса. Так называемая плотность жилой застройки включает в себя участки жилых объектов, учреждений дошкольного и общего среднего образования, объектов общественного обслуживания, участки озелененных территорий в жилой застройке, автостоянки и парковки, обеспечивающие потребности населения (Строительные нормы 3.01.03-2020).

Но все «хотелки» в плане наличия свободных парковочных мест обеспечить невозможно, однозначно скажем сразу: одна квартира не означает одно парковочное место. А если в семье две машины?

Наличие квартиры в доме не дает права на отдельную персональную парковку. Парковаться во дворе может любой «приезжий» независимо от цели приезда – к другу, в гости или просто так. Критерий ко всем автомобилистам одинаковый – соблюдение ПДД. Методы, которыми особо ретивые жильцы домов пытаются «воспитать» посторонних, на их взгляд, владельцев авто, могут вызвать обратную реакцию.

Предупреждающая записка

Как на нее реагировать, вопрос философский. Многие просто выкидывают такое предупреждение в мусорку. Если вы знаете автора письма, то, конечно же, с ним надо поговорить и просто разъяснить, что так делать нельзя и никаких прав на парковочное место ни у кого нет. Свободно – ставь. Можете попросить документы, которые подтверждают право собственности на парковку, – на этом диалог и закончится.

Кирпич на капоте

С «пояснительной» запиской или без нее, но это уже серьезно. В чистом виде угроза повреждения имущества. В этом случае лучше сразу вызвать наряд милиции, тем более что уличных камер, в том числе на подъездах домов, ставят достаточно. Что предъявят, если установят личность, ведь он пока ничего не повредил? Например, мелкое хулиганство (ст.19.1 КоАП) – «действия, нарушающие спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу». В этом случае и спокойствие нарушено демонстрацией «предостережения» в виде кирпича, и неуважения к чужим правам хоть отбавляй. Нарушителя накажут штрафом в размере от 2 до 30 базовых величин, общественными работами или арестом до 15 суток.

Повредили колеса

Здесь речь идет о повреждении имущества. Последовательность действий следующая: либо забываем и прощаем, либо вызываем наряд милиции. Во втором случае следственно-оперативная группа зафиксирует повреждения, изымет следы при их наличии, а затем будут проводиться мероприятия по установлению виновника. Способов много – опрос жильцов, истребование записей с камер и прочее. Виновник обязан будет возместить причиненный вред.

Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшие причинение ущерба в незначительном размере, – влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.

Подперли на парковке

Это самый распространенный способ «воспитания», но абсолютно незаконный. Кто читал ПДД, знает, что транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии – при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения (п.139 ПДД).

При таком способе «обучения» несогласных с доступом к машине у «учеников» как раз есть проблемы. Вариантов решения этого вопроса, если добровольно не получается, несколько:

вызов наряда ГАИ (можно через службу 102). Как правило, владельца машины установят и просят транспортное средство убрать;

приезд наряда ГАИ и эвакуатора, если пункт 1-й не сработал (но придется подождать). А это и протокол за нарушение ПДД по ст.18.18 КоАП, и последующая оплата услуг по эвакуации и хранению эвакуированного транспортного средства. В финансовом плане довольно больно;

фиксация нарушения на камеру мобильного телефона (если ждать времени нет) с последующей подачей заявления в органы милиции. В таких случаях проводится проверка, а фото- и видеоматериалы будут приняты в качестве доказательств. Если нарушитель урок не усвоил с первого раза, можно повторить.

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