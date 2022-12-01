У налоговой возникли проблемы со связью 1 1.12.2022, 10:59

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Контакт-центр не работает, телефонные линии отменены.

Контакт-центр Министерства по налогам и сборам Беларуси испытывает проблемы со связью. Сообщается, что отменены прямые телефонные линии, специалисты центра недоступны.

«МНС информирует, что в настоящее время по техническим причинам провести прямые телефонные линии в инспекциях МНС, заявленные ранее, а также связаться со специалистами контакт-центра налоговых органов не представляется возможным», — говорится в сообщении министерства.

С чем именно возникли технические сложности, не сообщается. Отметим, если бы дело касалось только телефонной связи, то она бы не коснулась налоговых органов по всей стране.

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