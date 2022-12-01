Главный позор Путина 1 Анатолий Амелин

1.12.2022, 12:46

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Из этого случая есть только одно исключение.

В 1994 году майор ВВС США Томас Гриффит защитил диссертацию под названием «Стратегические удары по национальным системам электроснабжения».

И разобрал эффективность ударов по электросетям для достижения непосредственно военных и политических целей и представил ее пентагоновским специалистам.

Он разобрал несколько случаев, в частности, атаки на инфраструктуру Северной Кореи (уничтожено 90%, страна две недели была в полном блекауте), Вьетнама (85−90%) и во время первой войны — Ирака (более 90%).

Гриффит выявил четыре цели, которые преследуют подобные удары. Воздействие на военную инфраструктуру, на производственные мощности, лидеров и, наконец, на настроения общественности.

Что касается конкретно военных целей, автор счел эффекты умеренными:

— военная инфраструктура имеет приоритетный доступ к оставшимся в сети генерирующим мощностям, и потому, например, радары и средства связи все равно продолжают работать.

Потому удары по энергосетям способны внести сумятицу в ряды войск противника, однако не годятся для полноценного воздействия и к успехам почти не приводят.

Производственные мощности страдают гораздо лучше, однако есть одно но: уничтожение электросетей помогает в длительной войне на истощение против большой страны.

Это не работает во время краткосрочных кампаний.

Кроме того, Гриффит пишет: «В войне против небольшой страны с внешней поддержкой удары по электросетям для остановки производства не будут иметь значительного эффекта, поскольку страна сможет компенсировать потерю мощности с помощью распределения производства и внешней помощи, что показали примеры Северной Кореи и Вьетнама».

Воздействие на лидеров также не оказывается эффективным.

Причины, во-первых, в растущем чувстве национализма и готовности страны идти на жертвы, а во-вторых в том, что перемена линии поведения лидера под внешним воздействием может восприниматься как слабость, и потому лидер на нее не идет.

Наконец, общественность.

Она, как утверждает Гриффит, действительно страдает и становится склонной к апатии, но, как показывают исследования конфликтов после Второй мировой, не конвертирует свое недовольство в политическое действие.

Подводя итоги, майор Гриффит советует Пентагону не полагаться на уничтожение энергетической инфраструктуры.

Во-первых, оно не достигает политических целей войны, поскольку военные все равно сохраняют доступ к электричеству, а гражданское население не меняет власть из-за перебоев со светом.

Во-вторых, сами атаки редко оказываются успешными: чтобы авиаудары полностью обесточили страну, ее энергосистема должна быть сконцентрирована в одном месте и не иметь большого числа резервных соединений, а также внешней помощи.

В-третьих, они крайне усложняют послевоенное восстановление страны и имеют значительный негативный репутационный эффект: к ним крайне отрицательно относятся внешние наблюдатели.

Из этого случая есть одно исключение:

— если стоит задача остановить военное производство государства во время долгой войны.

Но государство это, как мы помним, не должно иметь масштабной помощи из-за рубежа.

«В военно-воздушных операциях будущего пользы в ударах по национальным энергосистемам будет мало», — заключает Гриффит.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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