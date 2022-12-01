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Виктор Шендерович: Россия исчезнет – как тупиковая ветка развития

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  • 1.12.2022, 12:52
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Виктор Шендерович: Россия исчезнет – как тупиковая ветка развития
Виктор Шендерович

Это произойдет естественным для истории порядком.

Государство, которое разыскивает своим уголовным розыском адвоката Илью Новикова и не разыскивает «повара» Пригожина, исчезнет естественным для истории порядком – как тупиковая ветка развития. И не просите меня печалиться об этом, пишет известный российский публицист Виктор Шендерович.

Печалиться надо о том, сколько кровищи оно еще напроливает, внутри и по периметру, до своего распада, и сколько ее прольется потом, по случаю полного уничтожения и дискредитации всех легитимных механизмов…

«И тем больней, чем дольше», – как сказано у Окуджавы.

Поэтому и повторяю как формулу: путинское поражение в войне с Украиной – настолько тяжелое, чтобы стать очевидным даже для самого глубинного, прости господи, народа – один из последних шансов России уцелеть.

Себя же задерживаем, товарищи…

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