ВСУ разбили базу войск РФ в Пологах: спутниковые снимки 1.12.2022, 12:59

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Архивное фото AP

Оккупанты вынуждены были бежать на Запорожском направлении.

Новая цель для HIMARS: оккупанты обустраивают очередную базу для военных в промзоне Мелитополя – подальше от актуальной линии фронта на Запорожском направлении. Ведь большая база россиян под Пологами уже была уничтожена несколькими удачными ударами ВСУ.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Senentel от проекта Copernicus, которые обнародовал 30 ноября в Твиттере Брэди Африк, аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI). Он проанализировал, как менялась локация с конца марта 2022 до сих пор.

Damage to a site used by Russian forces in occupied Polohy, Zaporizhzhia Oblast is visible in recent satellite imagery. This site is near the front lines in Ukraine and has been damaged repeatedly in recent months. pic.twitter.com/9EoBBaVxic — Brady Africk (@bradyafr) November 30, 2022

«На последних спутниковых снимках видно разрушение объекта, который использовали российские войска в оккупированных Пологах Запорожской области. Этот участок находится вблизи линии фронта в Украине и в течение последних месяцев неоднократно получал поражения», – комментирует исследователь.

База россиян была расположена по координатам 47.4603, 36.2469 – по иронии судьбы, это территория завода по производству подсолнечного масла (Пологовский маслоэкстрационный завод). Именно семена подсолнечника в начале войны оккупантам советовали насыпать в карманы в известном меме.

Тем временем захватчики обустраивают новые места базирования на Запорожском направлении подальше от линии разграничения – в промышленной зоне Мелитополя. Однако не успели российские солдаты заселиться в «свежую» казарму, как ее расположение уже стало известно местным силам сопротивления. Об этом сообщает РИА «Мелитополь».

Так, оккупанты решили сделать базу на предприятии, которое находится в непосредственной близости к железной дороге.

В здании бывшей столовой государственного завода «Гидромаш» сейчас ведутся ремонтные работы. Окна затягивают пленкой и фанерой. Непосредственно в столовой россияне обустраивают казарму, выставив около 200 двухъярусных кроватей. При этом все работы выполняют люди в гражданской одежде. Еще один укрепрайон захватчики создали на территории мелитопольского промышленного предприятия «Рефма».

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