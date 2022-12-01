Украинская бабушка помогла ВСУ захватить «ленд-лиз» от оккупантов

Украинская бабушка помогла ВСУ захватить «ленд-лиз» от оккупантов2
- 1.12.2022, 13:50
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Находясь в оккупации, женщина фактически занималась разведкой.
Украинцы на освобожденных от российских оккупантов территориях не только способствуют продвижению Вооруженных сил Украины, но и собирают трофеи. Одни из женщин «вооружила» украинских защитников целым арсеналом.
Бабушка передала бойцам ВСУ боеприпасы, которые спрятала во время оккупации. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL.
Встретив украинских военнослужащих, бабушка начала сразу рассказывать, что после себя оставили российские оккупанты. Находясь в оккупации, женщина фактически занималась разведкой и собирала данные о вооружении врага.
Дождавшись бойцов ВСУ, бабушка передала очень много патронов для стрелкового оружия. Также частью «ленд-лиза» стали мины и гранатометы.
Вдобавок женщина щедро накормила украинских военнослужащих.