Украинская бабушка помогла ВСУ захватить «ленд-лиз» от оккупантов 2 1.12.2022, 13:50

4,540

Находясь в оккупации, женщина фактически занималась разведкой.

Украинцы на освобожденных от российских оккупантов территориях не только способствуют продвижению Вооруженных сил Украины, но и собирают трофеи. Одни из женщин «вооружила» украинских защитников целым арсеналом.

Бабушка передала бойцам ВСУ боеприпасы, которые спрятала во время оккупации. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL.

Встретив украинских военнослужащих, бабушка начала сразу рассказывать, что после себя оставили российские оккупанты. Находясь в оккупации, женщина фактически занималась разведкой и собирала данные о вооружении врага.

Дождавшись бойцов ВСУ, бабушка передала очень много патронов для стрелкового оружия. Также частью «ленд-лиза» стали мины и гранатометы.

Вдобавок женщина щедро накормила украинских военнослужащих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».