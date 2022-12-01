Швейцарское правительство заморозило российские активы на сумму в $8 миллиардов 3 1.12.2022, 13:53

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Также заморожены 15 объектов недвижимости.

Правительство Швейцарии заморозило российские активы лиц, попавших под санкции. Министерство экономики страны сообщает, что заблокированы 7,5 миллиардов франков (приблизительно $7,94 миллиардов). Также сообщается о 15 замороженных объектов недвижимости лиц, которые попали под санкции.

В материале также приводятся данные о сумме задекларированных российскими юридическими и физическими лицами депозитах. О них швейцарскому правительству сообщили более 123 персоны и организации, чей общий объем депозитов составил более 46,1 млрд франков (около $48,8 млрд).

Отметим, что Швейцария поддерживает санкционную политику Евросоюза в отношении России и вводит параллельные ограничения.

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