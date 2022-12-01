Названы лучшие подержанные авто для начинающих водителей 1 1.12.2022, 14:07

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Специалисты проанализировали 49 машин.

Аналитический портал cars.com( ) опубликовал результаты исследования, в ходе которого специалисты выбирали лучшие подержанные автомобили для начинающих водителей. При составлении рейтинга эксперты делали акцент на защищенные транспортные средства, а также на модели, которые не способствуют опасному вождению. Всего специалисты проанализировали 49 машин, в числе которых не оказалось спорткаров, микромобилей, а также тяжелых пикапов и внедорожников.

Лучшим компактным легковым автомобилем с пробегом для начинающих водителей эксперты признали Mazda 3 образца 2011-2013 годов. В тройке лидеров присутствуют Honda Civic 2012 – 2019 годов выпуска, а также Toyota Prius, производство которой началось с 2011 года.

В топ-5 также попали Chevrolet Volt и Toyota Corolla. В списке среднеразмерных машин лучшим выбором специалисты назвали Toyota Camry и Honda Accord, которые сошли с конвейеров после 2012 года. Кроме того, подходящими моделями на первое время станут Volkswagen Jetta 2016 года, а также Ford Fusion 2015 и 2018 годов.

Самыми подходящими среднеразмерными автомобилями стали Ford Taurus и Hyundai Genesis (оба 2011 года выпуска). Кроме того, специалисты дополнили тройку лидеров Toyota Avalon 2011 и 2014 годов. Что касается подержанных кроссоверов, здесь безоговорочное лидерство занял Nissan Rogue, производства после 2014 года, который является американским аналогом X-Trail.

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