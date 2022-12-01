WP: Слабый Путин теряет влияние на Азию 1.12.2022, 14:19

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Фото: Getty Images

Много региональных лидером бросили вызов Кремлю.

Война России против Украины и ее неспособность за девять месяцев боевых действий «подчинить» страну продемонстрировали слабость кремлевского лидера Владимира Путина перед другими меньшими соседями. Включая страны Центральной Азии, которые Москва долгое время рассматривала как часть своей законной сферы бывшего советского влияния.

Как результат, вежливые, но очевидные пренебрежения по отношению к Кремлю в последние месяцы от Казахстана до Таджикистана знаменуют региональную перегруппировку, которая будет только усиливаться по мере того, как международные санкции, глобальный отказ от ископаемого топлива и углубление политической изоляции подрывают экономическую мощь РФ. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Сдвиг Казахстана является самым значительным

«Расползающаяся среднеазиатская нефтяная держава углубила связи с Китаем, Турцией и Европой и привлекла к себе сотни западных компаний, покинувших Россию в ответ на ядовитую войну Кремля, посылая Москве безошибочный сигнал. Казахстан также служил перевалочным пунктом для десятков тысяч мужчин из РФ, спасающихся от призыва в армию», – указали аналитики на отстранение Казахстана от России.

Являясь мощным символом поиска Центральной Азией альтернативных партнеров на Западе, в Турции и Азии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Париже с главой Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить углубление экономических, энергетических и образовательных связей. За семь лет это был первый визит во Францию казахстанского лидера, который был переизбран на новый строк в ходе недавних внеочередных выборов.

Отмечается, что поездка Токаева последовала за встречами президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с Макроном в Париже на прошлой неделе, а также за необычайно ожесточенной встречей возглавляемой Москвой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая закончилась тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил гнев по поводу отсутствия поддержки в продолжающемся военном конфликте его страны с Азербайджаном. Пашинян даже предпринял согласованные усилия, чтобы дистанцироваться от Путина во время группового фото.

В целом в условиях ослабления России Европа стала заигрывать со странами Центральной Азии, в частности с Казахстаном, как с альтернативным источником энергии для замены российских углеводородов. Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Центральную Азию, чтобы встретиться с лидерами в октябре, а в ноябре за ним последовал глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

Со своей стороны помощник госсекретаря США Дональд Лу посетил регион в начале ноября, предложив $25 миллионов для расширения торговых путей и привлечения инвестиций. По данным Госдепартамента, эта поездка была направлена на поддержку независимости и территориальной целостности стран.

«Путин, чванливый старший брат, который ожидает, что его соседи будут играть по московским правилам, был печально известен вечно опаздывающим и самодовольным парнем, который однажды заставил королеву Елизавету II ждать 14 минут. А видео с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане в сентябре показало, что Путин – уменьшенная фигура, прибывшая вовремя и ожидающая лидеров Индии, Турции, Азербайджана и Кыргызстана. Российский президент стал предупреждать своих центральноазиатских партнеров о «чужаках» (код для жителей Запада), чтобы разрушить доверие между ними. Но он подорвал доверие к себе в регионе своим жестоким вторжением в Украину, обнажив свое представление о РФ как о большой мировой державе, имеющей право доминировать над небольшими периферийными странами. Плохие боевые действия ВС РФ лишь обнажило выдолбленную оболочку его армии», – описало ситуацию издание WP.

Аналитики отметили, что Токаев неоднократно заявлял о поддержке Казахстаном территориального суверенитета Украины – это признак того, что другие соседи РФ были глубоко обеспокоены вторжением.

Россия пыталась дать Токаеву «пощечину», когда он отказался одобрить войну Путина, помочь России обойти западные санкции или признать ставленниов Москвы на востоке Украины. Но он приказал диверсифицировать казахстанские нефтяные маршруты, заморозил ряд проектов с РФ из-за санкций и открыл ворота для молодых россиян, спасающихся от путинской мобилизации.

Многие казахи сочувствуют Украине в войне, поскольку в Казахстане, как и в Украине, на севере проживает большое количество этнических русских, говорит аналитик Димаш Альжанов, основатель продемократической организации «Эркин Казахстан».

«В принципе можно сказать, что общество на стороне Украины. После всех этих оскорблений в адрес Казахстана со стороны российских официальных лиц, против территориальной целостности страны люди очень настороженно относятся к России. Нарушение территориальной целостности Украины связано и с казахстанским обществом, потому что люди опасаются, что то же самое может произойти и с их страной, особенно на северной территории», – заявил Альжанов.

Много региональных лидером бросили вызов Путину

Отмечается, что не только Токаев отмахнулся от российского диктатора. На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил возглавляемую Россией ОДКБ в том, что она подвела его страну, и отказался подписать декларацию саммита, когда Путин бросил ручку на стол.

В октябре президент Кыргызстана Садыр Жапаров пренебрежительно отозвался о 70-летии Путина, а также о саммите Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Взбешенный сентябрьскими стычками, когда таджикские силы вошли на территорию Кыргызстана, он также отменил военные учения ОДКБ.

Но самый поразительный публичный упрек исходил от президента Таджикистана Эмомали Рахмона, близкого союзника Путина из беднейшей из постсоветских стран, который на октябрьском саммите в казахстанской столице Астане предостерег Путина от игнорирования малых стран. Говоря, что Таджикистан всегда уважал Россию, Рахмон добавил: «Мы хотим, чтобы нас уважали в ответ».

«Я прошу вас не проводить политику в отношении стран Центральной Азии, как если бы они были бывшим Советским Союзом», – сказал он.

По словам экспертов, соседи России имеют индивидуальные, часто расходящиеся интересы, и Москва остается доминирующей региональной державой. Но война выявила риски полагаться главным образом на Россию в вопросах безопасности или торговли, учитывая ее вероятный экономический спад из-за санкций.

Пока только Китай не отодвинул Россию в сторону в игре за влияние в Центральной Азии, но торговля Пекина и инвестиции в железные дороги и трубопроводы растут. Предполагают, что в долгосрочной перспективе позиции РФ в этом регионе все же неизбежно ухудшатся.

«Западу, возможно, никогда не удастся обойти с фланга таких соседей, как Россия и Китай, однако его действия в регионе смогли встревожить Москву. Изолированный западными лидерами и вынужденный объяснять свою жестокую войну неодобряющим лидерам Китая и Индии, Путин продемонстрировал свою паранойю в отношении Запада на саммите Совещания по взаимодействию и укреплению доверия в Азии с участием 27 участников в столице Казахстана. Там российский лидер изложил свою излюбленную теорию заговора о теневой элите «золотого миллиарда», замышляющей поработить Россию и поглотить ее ресурсы», – указали аналитики WP, отмечая, что РФ сама ведет себя к еще большей изоляции в мире.

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