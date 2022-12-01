Андрей Пионтковский: В Кремле уже думают, как проиграть Украине 1 1.12.2022, 14:47

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Войну можно прекратить одним решением дедушки Джо.

Риторика Запада по отношению к России стремительно меняется. Есть надежда, что это найдет и конкретное выражение в принятых мерах по защите Украины от ракетных атак РФ. А именно, передача Киеву дальнобойных ракет, которые смогут поражать военные цели глубоко в тылу российской территории. Но в России уже понимают свое поражение и ищут пути отхода.

Каких решений ждать Украине от саммита НАТО, почему российские пропагандисты заговорили о Гааге, получит ли Украина дальнобойные ракеты и истребители F-16 и как Россия готовится к своему поражению - в программе «Руно. Война» на Апостроф TV рассказал политолог и публицист Андрей Пионтковский.

– Саммит НАТО в Бухаресте - что вы от него ожидаете? И что можете сказать относительного того, что Венгрия снова наложила право вето на участие министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в саммите глав МИД стран НАТО?

– Орбан не имеет права использовать вето, там все заседание посвящено Украине. Этот саммит я бы назвал саммитом НАТО-2023 с участием Финляндии, Швеции и Украины. Ну а Венгрия… Большой потери для безопасности Европы не будет, если Венгрия там не будет присутствовать.

Но произошло еще одно событие. В Берлине заседали министры юстиции стран G7. Если в Бухаресте цель заседания – как дать отпор очередной волне путинских преступлений по уничтожению инфраструктуры Украины. По сути официально устами Пескова объявлена программа геноцида украинского народа, когда он сказал, что если власти Украины хотят прекратить страдания украинского народа, то пусть немедленно принимают законные требования России.

А в Берлине обсуждают вопрос об учреждении Международного трибунала над главными военными преступниками России. И очень сильное заявление сделал министр юстиции Германии. Он сказал, что помимо Международного уголовного суда, который будет заниматься конкретными преступлениями насильников и убийц в Буче, Изюме, Херсоне и других украинских оккупированных городах, еще необходимо создать трибунал над инициаторами этих преступлений – над высшим военно-политическим руководством России.

Отвечая на вопрос, а как министр юстиции Германии представляет себе доставку обвиняемых на заседание трибунала, он ответил, что, если эти люди будут выезжать за пределы своей страны, они могут быть арестованы по ордеру этого суда. А после поражения России эти люди будут выданы новыми российскими властями Международному трибуналу.

В последние дни мы наблюдаем совсем новый уровень риторики Запада по отношению к России. Очень надеемся, что этот новый уровень риторики найдет и конкретное выражение в принятых мерах по защите Украины от ракетных атак России. Защитить Украину от ракетных ударов можно не только и не столько поставками систем ППО, сколько передачей дальнобойных ракет, которыми можно наносить ответные удары как по базам, с которых поднимаются российские стратегические бомбардировщики на территории РФ, так и в качестве ответной меры по российским городам. Если в Кремле будут понимать, что удар по Харькову может вызвать ответный удар по Москве, они тысячу раз подумают перед нанесением такого удара.

– На российском тв пропагандистка Симоньян отличилась заявлением о том, что если Россия проиграет, то Гаагский суд ждет даже дворника с Кремля. Поэтому, по ее мнению, необходимо бомбить украинские города и нашу инфраструктуру.

– Просто она вполне справедливо видит себя на скамье подсудимых. Кроме процесса над главными военными преступниками будет и процесс над ведущими пропагандистами, который будет украшен и несколькими российскими дамами – Скабеевой, Симоньян, Захаровой.

– То, что они призывают бомбить города, для нас уже не удивительно. Но то, что они сами поднимают тему Гааги, означает, что они чувствую, что ситуация меняется не в их пользу?

– Конечно чувствуют, если в Берлине, как я говорил, министры юстиции стран G7 обсуждают создание Международного трибунала. Но это заявление она сделала еще до новостей из Берлина - она же понимает, куда направлены тенденции.

Всем придется отвечать за свои преступления. Единственным остается вопрос, как скоро? А на это могут ответить участники саммита НАТО. Победа Украины бесспорна, а время ее регулируется руками одного нерешительного пожилого человека в Белом доме, который в любой момент, а мы надеемся, что это будет в ближайшее время, дать приказ о поставке такого количества вооружения и такой номенклатуры, которая по прогнозам моего «любимого» российского генштабиста Михаила Ходаренка, приведут к завершению войны в самые кратчайшие сроки.

– Перед наступлением на Украину Россия ставила ультиматум НАТО о нерасширении к российским границам. Сейчас же Йенс Столтенберг говорит, что после войны двери НАТО для Украины открыты. Геостратег путин опять всех переиграл и вместо того, чтобы граница НАТО проходила где-то там, получит ее под носом.

– Да, это золотые слова Столтенберга. Наконец-то Запад созрел до осознания исторического значения русско-украинской войны и победы Украины в этой войне. Столтенберг еще сказал, что Европа платит цену за эту войну, но мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если Украина не устоит, и путин преуспеет, то уже Европа будет платить эту высокую цену. Поэтому Украине стоит оказывать максимальную поддержку.

И второе важное заявление, что после победы Украина станет полноправным членом НАТО.

– Представитель Пентагона Джон Кирби также сказал, что путин ведет себя отвратительно. Из-за того, что он ничего не может сделать на фронте, он отыгрывается на гражданских. И есть прогнозы, что вскоре Россия вновь может совершить массовый ракетный обстрел. Но чтобы что? Чтобы создать в Украине коллапс, панику?

– Он назвал его поведение мерзостным. Происходит тектоническое изменение в сознании Запада и оно с каждым днем сильнее. Осталось, чтобы это изменение переросло в передачу дальнобойных ракет Украине.

У них же в резолюции уже все написано: защитить Украину от ракетных атак России. Противовоздушная оборона – это хорошо, но на это нужно время, и оно не стопроцентно защищает. Можно завтра защитить Киев, но, чтобы создать интегрированную систему по всей стране – это время. А можно одним решением США прекратить эти ракетные атаки, предоставив оружие, которое будет бить по той же Москве и аэродромам, с которых поднимаются стратегические бомбардировщики.

На саммите в Бухаресте Кулеба сказал, что будет ставить вопрос о поставках Украине танков и авиации, и были очень обнадеживающие утечки информации о возможности передачи из Польши как советских самолетов, так и американских F-16.

– В очередной раз выскочил Медведев с угрозой, что, если НАТО передаст Украине ЗРК Petriot, они станут законной целью для РФ.

– В Пентагоне мечтают, чтобы в России наконец сочли что-то на территории стран НАТО законной целью. И тогда они развяжут себе руки и снимут проклятие своего самоограничения – передавать Украине огневые средства, которые могут бить по территории России. Они и сами смогут тогда ударить.

– Передадут ли нам истребители F-16, потому что мы слышим противоречивую информацию по этому поводу? Но мы же понимаем, что достичь успеха на фронте можно, получив более широкую номенклатуру оружия.

– Вы вспомните, какая страшная дискуссия была в Америка относительно того, предавать Украине Javelin или нет. Говорили, что это же почти наступательное оружие, которое может спровоцировать путина. «Он ядерную бомбу на нас скинет», – кричала вся российская агентура. Потом были дискуссии о передаче Stinger, потом гаубиц, потом HIMARS. Америка постоянно проходит путь сомнения, но все всегда заканчивается в нашу пользу.

Черчилль когда-то сказал, что на американцев можно положится, они всегда примут правильное решение, но после того, как испробуют все остальные средства. Вот и сейчас в США продолжаются колебания, но мне кажется, что путин им поможет преодолеть эти сомнения атаками на украинские города.

Риторика Запада, как я говорил, сильно меняется и после откровений Пескова, и вот Лукашенко уже, который на саммите в Ереване развил мысль Пескова. Он же сказал, что, начиная так называемую специальную военную операцию, путин поставил целью – уничтожение украинского государства. А сейчас он поставил уже другую цель – уничтожение украинского народа. Поэтому он рекомендует, уже повторяя Пескова, что, если не хотите уничтожения народа, уничтожайте свое государство. Это в чистейшей форме послание путина миру. Украинское население либо должно отказаться от своего государства, либо быть уничтоженным.

Но, знаете, можно выдвигать много упреков современному Западу, но ошибка Кремля в том, что они сами негодяи и думают, что вокруг них все такие же. Но это не так. Я думаю, что после встреч и в Берлине, и в Бухаресте у нас появятся основания поздравить Запад с движением в правильном направлении.

– Россияне уже не скрывая говорят о том, что нужно бомбить украинские города, что если не будем убивать мирное население, нас посадят…

– Это все обостряется страхом. Они видят свое поражение и видят суд над военными преступниками. Вот Столтенберг говорил о приеме Украину в НАТО, когда она одержит победу, там даже не сомневаются в самом факте этого.

Вот и министры юстиции обсуждали не то, победит ли Украина Россию или нет, и будут ли привлечены к ответственности Путин, Лавров, Медведев, Патрушев и другие. Они рассуждали о технике их привлечения, как они будут доставлены в трибунал.

– А Китай выдаст путина, если он туда улетит?

– Он улетит, а Китай потом его продаст за какое-то снижение тарифной ставки на экспорт китайских чипов в США.

– Зима станет пиком противостояния в Украине? Одни говорят, что интенсивность боевых действий будет заморожена, другие говорят, что этого нельзя допустить, потому что это даст время путину переподготовится.

– Мне кажется, что боевые действия активизируются в середине декабря, когда почву подморозит. А насколько быстро будет решена судьба войны, зависит от США прежде всего и Запада в целом. То есть не исход войны, а скорость наступления этого исхода.

– В последнее время опять начала поднимать тема освобождения Крыма, как это будет происходить: военно, политически или партизанская война там будет. Как это все будет выглядеть в конечном итоге, или у Запада пока нет виденья на этот счет?

– Да нет, у Запада есть виденье, и у украинцев есть виденье. Обратите внимание, насколько Крым перешел из сферы политико-дипломатического освобождения, в чисто военную. Выяснился один военных факт, что Крым в плане деоккупации гораздо более легкая достижимая цель для украинской армии, чем Донбасс. Очевидно, что наступление с Запорожья на Мелитополь и дальше на побережье мгновенно создает громадный крымско-херсонский котел, у которого единственной линией связи остается Крымский мост, который оказался очень даже уязвимым. И это гораздо более легкий путь к победе, чем пробивать укрепления на Донбассе.

Я думаю, что наступление на Крым приведет к политическим последствиям, к падению режима или его готовности к капитуляции, и за Донбасс тогда уже не придется сражаться. А Крым же все брали, кто хотел, его никто не мог защитить.

– Есть ли какой-то консенсус у Запада относительно дальнейшей судьбы путина? Потому что выходят время от времени с заявлениями то Эрдоган, то Орбан, что путину нужно дать сохранить лицо.

– Орбану нужно думать о своем лице и своей заднице. Для него это более актуальная тема, чем лицо Путина.

Да, кремлевская агентура на Западе уже пугает своей слабостью. Мол, они понимают, что война проиграна и Рутин уйдет, но если мы все уйдем, обрушится вся власть и останется громадная Россия, начнется гражданская война, российская смута. Вот этим они пугают сейчас.

Раньше пугали своей мощью, а сейчас пугают русской смутой. Часть американских политиков реагирует на это, но вот другой аргумент, который идет из России, что они будут увеличивать страдания украинского народа, пока он не капитулирует - производит большее впечатление. И будет ли для западного сознания важнее осторожная и управляемая капитуляция Путина, за что придется заплатить десятками тысяч жизней украинцев. И вот в ближайшее время должно быть принято какое-то решение, а в декабре, мне кажется, развернется решающая партия.

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