На крупнейшем газовом месторождении Сахалина началась забастовка 3 1.12.2022, 14:54

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Более полутора тысяч рабочих на Киринском газоконденсатном месторождении устроили забастовку из-за невыплат зарплат, сообщает ИА «Сах.ком».

Проблемы с выплатами начались еще в сентябре, хотя зарплату задерживали и раньше, рассказала уволившаяся сотрудница ООО «Нефтегазокомплектмонтаж» (НГКМ). По ее словам, аванс за октябрь рабочим перечислили только на прошлой неделе, а зарплаты еще не было.

Перед тем как устроить забастовку рабочие обращались к руководству. В том числе они писали жалобы в группу компании в социальной сети «ВКонтатке». Однако после этого группу заблокировали. Некоторые сотрудники ушли в отпуска, но вернувшись на работу, так и не получили ни отпускных, ни зарплаты. В итоге около 200 человек решили уволиться.

При этом сотрудникам передали документ от имени гендиректора НГКМ Павла Харитонова, в котором говорится, что у компании финансовые трудности и все расчеты будут произведены до 30 ноября 2022 года. Несмотря на то, что на документе есть дата и номер, бумагу посчитали «липовой», потому что «у гендиректора не такая подпись, даже у его замов такой подписи нет».

30 ноября деньги так и не пришли. Проблемы у компании могли возникнуть из-за частой смены руководства, а также набора неквалифицированных кадров, которые оказались неспособны сдать работы на сотни миллионов рублей, отмечает ИА «Сах.ком». Однако теперь рабочие не могут вернуться на материк из-за отсутствия денег на билеты.

«Проблема с тем, что объект, который там строится с 2019 года, он изначально был убыточный. В августе туда нагнали 2000 человек, хотя городок рассчитан только на 1200 человек, бюджет не просчитали», — объяснила бывшая сотрудница НГКМ.

Проблема невыплат зарплат есть и у другой подрядной организации — ЭСК «Энергомост», рассказал бывший сотрудник компании. По его словам, до последнего времени рабочим платили исправно, но последняя 60-дневная вахта не была оплачена. «В бухгалтерии просят подождать, но в банке ждать не могут, и оплата коммунальных услуг ждать не может, и другие жизненные вещи, которые требуют денег здесь и сейчас», — отметил рабочий.

Компания НГКМ выступает подрядчиком ООО «Русгазшельф», который выполняет работы по строительству и капитальному ремонту трубопроводов и наземных сооружений для «Газпроминвест». В 2019 году «Газпром» приступил к поиску подрядчика для строительства подводного и берегового технологического комплексов «под ключ». Стоимость проекта составляет 51 млрд руб. До этого монополия заключила контракт на 35 млрд руб. на обустройство Киринского месторождения.

Месторождение находится на шельфе острова Сахалин и входит в проект «Сахалин-3». Добытые на нем ресурсы должны были пойти на газификацию регионов Дальнего Востока и на экспорт азиатским партнерам и в Китай.

По данным Росстата, на начало ноября общий объем просроченной задолженности по зарплате в России составлял 884 млн рублей. По сравнению с октябрем долги снизились на 58 млн рублей, однако выросли на 98 млн рублей относительно января.

Рекоррдсменом среди отраслей по невыплатам зарплат стало строительство, где предприятия задолжали сотрудникам 137 млн рублей. В компаниях, добывающих полезные ископаемые, накопленный долг составлял, согласно Росстату, 51 млн рублей и был полностью связан с «отсутствием собственных средств».

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