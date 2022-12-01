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«До сегодняшнего дня нет посылки»: белорусы жалуются на доставку с Wildberries

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  • 1.12.2022, 14:56
  • 1,434
«До сегодняшнего дня нет посылки»: белорусы жалуются на доставку с Wildberries

Срок доставки вырос в разы.

Белорусы сообщают о проблемах, связанных с покупкой товаров на популярной площадке Wildberries. Многих товаров нет в наличии, а посылки стали идти очень долго.

«Заказ, который я сделал на данной торговой площадке, идет до места назначения довольно долго. При этом информация о доставке зависла», — пишет один из читателей сайта Charter97.org.

«Заказали подгузники Pampers 24 ноября. До сегодняшнего дня нет посылки. В приложении появляется постоянное уведомление о переносе срока доставки.

Перестала заказывать детские вещи там. Очень долгая доставка. Раньше за день-два все приходила. Сейчас приходится ждать неделю», — рассказала читательница сайта Charter97.org.

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