«До сегодняшнего дня нет посылки»: белорусы жалуются на доставку с Wildberries

«До сегодняшнего дня нет посылки»: белорусы жалуются на доставку с Wildberries3
- 1.12.2022, 14:56
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Срок доставки вырос в разы.
Белорусы сообщают о проблемах, связанных с покупкой товаров на популярной площадке Wildberries. Многих товаров нет в наличии, а посылки стали идти очень долго.
«Заказ, который я сделал на данной торговой площадке, идет до места назначения довольно долго. При этом информация о доставке зависла», — пишет один из читателей сайта Charter97.org.
«Заказали подгузники Pampers 24 ноября. До сегодняшнего дня нет посылки. В приложении появляется постоянное уведомление о переносе срока доставки.
Перестала заказывать детские вещи там. Очень долгая доставка. Раньше за день-два все приходила. Сейчас приходится ждать неделю», — рассказала читательница сайта Charter97.org.