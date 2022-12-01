В Витебске преподаватель сказал шестикласснику перенести 20-литровую бутыль с водой — мальчик получил перелом позвоночника 1 1.12.2022, 15:36

ЧП произошло на занятиях кружка по робототехники.

В Витебске преподаватель кружка сказал шестикласснику перенести 20-литровую бутыль с водой, мальчик получил перелом позвонка, сообщает ТГ-канал «Беларусь за МКАДом».

Преподаватель робототехники дал указание учащемуся частного учреждения образования, занимающемуся в центре, отнести канистру с водой, емкостью 20 литров, при этом положив бутыль на левое плечо школьника.

Мальчик из-за тяжести груза перекинул ее на согнутые в локтевых суставах руки, в результате чего у ребенка образовался закрытый компрессионно-клиновидный перелом тела 6-го грудного позвонка первой степени компрессии, относящийся к категории менее тяжких телесных повреждений.

После этого преподаватель не принял меры для оказания ему медицинской помощи, а отправил в класс на занятия.

В результате — уголовное дело за причинение по неосторожности менее тяжких телесных повреждений.

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