«Убийство Макея было более изощренной формой покушения на Лукашенко» 7 1.12.2022, 15:49

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Владимир Макей

Фото: Anadolu

Это может закончится серьезными политическими последствиями.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в программе «Руно. Война» на «Апостроф TV» прокомментировал загадочную смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея на фоне информация от аналитиков Института Роберта Лансинга о том, что Кремль готовит ликвидацию Лукашенко:

– Предупреждение американского Института о том, что готовится покушение на Лукашенко, прозвучало до смерти Макея. Так вот - убийство Макея было более изощренной формой покушения на Лукашенко, чем непосредственная его ликвидация.

У Лукашенко выбили его окно на Запад, Макей как раз отвечал за западный вектор. А в последнее время, что кстати вызвало еще большее раздражение у российских пропагандистов, начал отвечать и за китайский вектор. Лукашенко добивался от Си такого же заявления, как тот сделал по отношению к Казахстану, что Китай твердо поддерживает территориальную целостность Казахстана. Лукашенко хотел такого же заявления и по Беларуси, что напрягало путина.

То есть Лукашенко лишен сейчас фактически всех внешних связей, остался полным заложником путина и теперь его даже убивать не обязательно. Но все, что делает Путин, – контрпродуктивно. Хорошо, даже если он заставит Лукашенко напасть на Украину, то белорусские солдаты повернут это оружие против них же. Путин добился полной власти в Беларуси. Лукашенко 30 лет сопротивлялся сначала Ельцину, а потом Путину, он шесть месяцев сопротивлялся непосредственному участию в войне с Украиной, а теперь все, Путин его победил. Но что дальше будет с этим делать Владимир Владимирович? Все его победы заканчиваются тяжелейшими политическими последствиями.

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