Карта боевых действий в Украине на 1 декабря: данные британской разведки
- 1.12.2022, 16:19
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Под Бахмутом идут тяжелейшие бои.
Российские войска продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины на восточном направлении. Тяжелейшие бои продолжаются под Бахмутом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, основные бои сейчас идут на восточном фланге. Там оккупанты пытаются развить наступление на трех направлениях - в районе Сватово, Кременной и Бахмута. Ситуация возле последнего населенного пункта самая тяжелая, поскольку россияне пытаются окружить украинскую группировку, обходя ее с юга от Бахмута.
Что касается других участков фронта, то там ситуация не изменилась. В Херсонской и Запорожской области продолжаются обстрелы. ВСУ, в свою очередь, успешно накрывают огнем районы сосредоточения российских войск на оккупированных территориях.