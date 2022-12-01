Белорусский врач рассказала о влиянии здорового питания на гормональный фон 1 1.12.2022, 16:22

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Светлана Кашицкая поделилась полезными рекомендациями.

Белорусский врач-диетолог и эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая пояснила, влияет ли спортивное питание на гормональные сбои.

Диетолог рассказала, что такое суждение можно считать мифом. Дело в том, что спортивное питание часто путают со стероидами. Речь идет о веществах животного или растительного происхождения, которые имеют высокие показатели биологической активности.

- Спортивное питание не может самостоятельно привести к гормональным сбоям. Не нужно сравнивать его со стероидами, это совершенно две разные группы. Именно стероиды воздействуют на гормональный фон, - рассказала Светлана Кашицкая.

При этом врач дала рекомендации употреблять в меру спортивное питание, ведь она может плохо повлиять на здоровье. При этом организму оно не вредит, если грамотно употреблять коктейли и препараты, которые содержат протеин.

- Это белки, из которых все строится в организме. Суть в том, что к гормональным сбоям протеиновая еда привести не может. Но избыток белка тоже не очень хорош, - объяснила диетолог.

Она обратила внимание, что сильные выбросы инсулина провоцируют частые приемы пищи с высоким содержанием белка. А этом может привести к развитию нечувствительности клеток к такому гормону.

- Поэтому во всем хороша мера, - заключила Светлана Кашицкая.

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