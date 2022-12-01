Какая погода ожидается в Беларуси до конца недели 1.12.2022, 16:59

Прогноз на 2 - 4 декабря.

2 декабря погоду в Беларуси будут определять периферия антициклона и холодная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, пишет pogoda.by.

Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -7.. -12°С, при прояснениях до -16°С, по юго-западу страны -3.. -6°С; максимальная -днем -1..-7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

3 и 4 декабря погоду в стране будет определять юго-западная периферия антициклона с центром над Россией, и влажная неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с территории Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. 3 декабря ночью по юго-западу, а утром и днем местами по стране небольшой кратковременный снег, в юго-западных районах мокрый снег, слабый гололед.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3.. -10°С, при прояснениях до -15°С, максимальная днем 0 ..-7°С. 4 декабря во многих районах республики ожидается небольшой снег, по юго-западу мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2.. -9°С, по северо-востоку при прояснениях до -13°С, максимальная днем -6.. +1°С.

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