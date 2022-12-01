Украина освободила из российского плена полсотни защитников

Украина освободила из российского плена полсотни защитников1
- 1.12.2022, 17:54
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Среди освобожденных защитники Мариуполя и «Азовстали».
В четверг, 1 декабря, между Украиной и Россией прошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 50 украинских защитников. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, домой возвращаются защитники Мариуполя и «Азовстали», а также военные, которые находились в колонии Еленовки. При этом из плена освободили раненых солдат, принимавших участие в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.
- Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома, - добавил Ермак.