На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов

На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов1
- 1.12.2022, 18:20
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Видеофакт.
На деоккупированных территориях Луганской области Украины продолжаются стабилизационные мероприятия. Украинские правоохранители продолжают обнаруживать вражеских диверсантов. Об этом сообщает Луганская ОВА.
- СБУ проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированной части Луганской области, - говорится в сообщении.
Как отмечает Луганская ОВА, правоохранители ищут российские диверсанты.
- Служба безопасности Украины до сих пор выявляет «потеряшек» и ДРГшников, которые прячутся по домам в освобожденных селах, - добавили в областной администрации.
Отметим, что контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.