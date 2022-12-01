На освобожденных территориях Луганской области ищут российских диверсантов 1 1.12.2022, 18:20

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Видеофакт.

На деоккупированных территориях Луганской области Украины продолжаются стабилизационные мероприятия. Украинские правоохранители продолжают обнаруживать вражеских диверсантов. Об этом сообщает Луганская ОВА.

- СБУ проводит стабилизационные мероприятия в деоккупированной части Луганской области, - говорится в сообщении.

Как отмечает Луганская ОВА, правоохранители ищут российские диверсанты.

- Служба безопасности Украины до сих пор выявляет «потеряшек» и ДРГшников, которые прячутся по домам в освобожденных селах, - добавили в областной администрации.

Отметим, что контрнаступление ВСУ в Луганской области продолжается и сегодня известно об освобождении 13 населенных пунктов в регионе.

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