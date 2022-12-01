Появились результаты экспертизы состояния здоровья Саакашвили 4 1.12.2022, 18:41

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Михаил Саакашвили

Фотот: Charter97.org

Экс-президент Грузии нуждается в срочном лечении.

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается и ситуация грозит самыми тяжелыми последствиями, если не будут приняты срочные меры, заявил медицинский центр «Эмпатия» по результатам независимой экспертизы, пишет сайт «Новости Грузия».

«На данный момент у Михаила Саакашвили более 20 диагнозов, из которых около десяти являются ведущими, что несовместимо с лишением свободы», — говорится в сообщении.

Экспертиза проводилась с 1 июня до 28 ноября 2022 года, с участием 10 грузинских и шести международных экспертов, в соответствии с принципами «Стамбульского протокола», международного и национального законодательства.

Заключение независимой экспертизы идет вразрез с заявлениями властей Грузии и пенитенциарной службы Минюста о том, что состояние здоровья Саакашвили не внушает опасений и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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