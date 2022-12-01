Исследователи Стэнфордского университета разработали «умный пластырь» 1.12.2022, 18:55

Он состоит из двух слоев.

Созданный учеными Стэнфордского университета прототип умного пластыря состоит из двух слоев. Сверху находится полимерная пленка толщиной всего 100 микрон. На нее крепятся электронные компоненты. На нижнюю сторону этой пленки наносится слой гидрогеля, который бережно соприкасается с раной, пишет Nature.

Биосенсоры контролируют электрическое сопротивление и температуру раны. Как показали исследования, по мере заживления сопротивление увеличивается, а температура наоборот — снижается. На этой идее ученые построили контроль за состоянием раны.

Если биосенсоры показывают, что рана заживает плохо, включается стимулятор, который подает слабый электрический ток в раненые ткани. Это ускоряет закрытие раны и уменьшает инфекцию за счет увеличения скорости миграции кератиноцитов (клеток кожи). Они отвечают за уничтожение бактерий.

Умный пластырь использует беспроводную связь со смартфоном. В любой момент можно дистанционно проверить состояние раны, не снимая пластырь. Замечательно, что когда рана заживет, пластырь не надо отрывать «с мясом». Его разогревают до 40º C. Тогда гидрогель плавится и безболезненно отделяется от поверхности кожи.

Пока пластырь испытывали только на мышах. Во время тестов было обнаружено, что пластырь сокращает время заживления раны примерно на 25%, а восстановления кожи — на 50%. Ученые подчеркивают, что может пройти некоторое время, прежде чем разработку смогут использовать люди. Пластырь необходимо увеличить до размера, удобного человеку, и снизить затраты на его производство.

Пластырь можно снабдить и другими датчиками: для измерения pH, уровня метаболитов и биомаркеров. Исследователи считают, что их разработка поможет более быстрому заживлению хронических ран и улучшит наше понимание того, как такие раны заживают.

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