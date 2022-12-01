Украина ведет переговоры о возможности передачи ракет С-300 из других стран 1.12.2022, 19:12

Об этом сообщил министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры о возможности передачи ей ракет С-300 из стран, которые имеют на вооружении соответствующие системы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, С-300 очень удачно работают.

«Дело в том, что они не производились в Украине, то есть у нас нет производства ракет С-300, потому мы используем запасы. Со всеми министрами обороны тех стран, у которых на вооружении также есть С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов», — сказал Резников на брифинге в Одессе.

Алексей Резников заявлял, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

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