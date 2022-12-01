Предполагаемый племянник главы МВД Беларуси стал вице-премьером Украины 1.12.2022, 19:15

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Александр Кубраков

Он возглавит ведомство, которое будет заниматься развитием общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Правительство Украины решило объединить два министерства: инфраструктуры и регионального развития. Возглавит новое ведомство, которое будет заниматься развитием общин, территорий и инфраструктуры Украины новый вице-премьер — Александр Кубраков. По данным украинских и белорусских СМИ, новый вице-премьер — племянник главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.

1 декабря в Верховную Раду внесли представление на назначение Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. За это назначение проголосовали 263 нардепа.

Украинские и белорусские СМИ не раз сообщали о том, что Александр Кубраков является родственником главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.

В семье Ивана Кубракова, который родился в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области, было пятеро детей. Старший Николай родился в 1960 году, в 1961 — Михаил, в 1964 — Виктор, в 1969 — Сергей, а в 1975 — Иван. Николая и называют отцом нового вице-премьера Украины. Отмечается, что он первым из братьев пошел работать в милицию.

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