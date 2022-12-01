Белоруска шокировала костюмом из человеческих волос на конкурсе «Мисс Земля» 16 1.12.2022, 19:34

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Лилия Левая

Костюм стоил $15 тысяч и весил пять килограммов.

Уроженка белорусского Кобрина Лилия Левая впервые в истории стала одной из победительниц конкурса «Мисс Земля». Конкурс этот проводится с 2001 года и является одним из конкурсов «большой четверки» - самых престижных смотров красоты наряду с «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл».

Конкурс проводится на Филиппинах, в Маниле, и в этом году в нем приняли участие представительницы 86 стран. Надо еще сказать, что это не просто смотр красавиц и выбор лучшей из лучших. Идея конкурса состоит, кроме прочего, в привлечении внимания к проблемам всего человечества, защите окружающей среды, живой природы. В общем, конкурс самой что ни на есть «эко»-направленности.

Белоруска Лилия Левая стала победительницей в категории «лучший костюм на фаунистическую тематику». Поясним, что на конкурсе для каждой части света (Европа, Америка, Африка, Океания) выбирают свою победительницу. Уроженка Кобрина Лилия Левая одержала победу в «европейской» номинации.

Сам костюм, безусловно, впечатляет.

Сделан он из натуральных (!) человеческих волос, их ушло, как рассказала сама Лилия газете «Вечерний Брест», 5 килограммов. Обошелся он в 15 000 долларов, а делала его мастерица из Беларуси.

Костюм не только эффектный и недешевый, но и тематический.

Дело в том, что каждая из участниц своим образом должна была отразить свое собственное отношение к флоре и фауне, каждой нужно было выбрать «своего» животного и объяснить, почему выбор именно такой.

- Мы выбрали животное, к которому хотели бы привлечь внимание. Арабский орикс долгое время считался вымершим видом, но потом исследователи обнаружили несколько самцов и самок этой редкой разновидности антилопы. Ученые их размножали в условиях заповедника. Это единственное животное, которое удалось вернуть в дикую природу, - рассказала Лилия Левая.

По словам девушки, костюм - а он состоит из юбки и топа - создавали на протяжении двух дней. Основная сложность была в самом материале: волосы нельзя сшить между собой, можно только сплести. Так и пришлось делать: волосы сплетали прямо на теле девушки, прикрепляли при помощи двустороннего скотча. Лилия отметила, что в результате он получился очень и очень жарким, фотографироваться в нем было непросто.

Так или иначе, но костюм удался и принес Лилии победу. А под ярким фото, которое она разместила на своей страничке в одной из соцсетей, она пояснила: «Этот наряд не только отражает цвета и текстуру арабского орикса, но и дает понять, что волосы хорошо смотрятся на людях, а мех хорошо смотрится только на животных. Надевая этот наряд, я призываю людей сказать «НЕТ» меху и жестокости. Животные не должны отдавать свою жизнь ради чьего-то модного наряда».

Отметим, что Лилия по образованию художник, в модельном бизнесе с 17-ти лет, за спиной - Национальная школа красоты в Минске. Красавица живет и работает в Катаре, куда уже вернулась из жарких Филиппин. На страничку красавицы и экоактивистки подписано без малого 50 тысяч фолловеров, понятное дело, что значительная их часть в комментариях не пожалела добрых слов и поздравлений.

К слову, победительницей конкурса стала представительница Южной Кореи - студентка и модель Мина Сью Чой, которая имеет титул «Мисс Корея-2021».

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