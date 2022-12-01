Оккупанты сдают оружие и бегут из Украины в Россию 1.12.2022, 21:46

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Перехват ГУР.

Российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват телефонного разговора оккупанта, который обнародовало Главное управление разведки.

Военный рассказал, что его и сослуживцев постоянно обстреливают украинские военные. При этом к ним не доходит гуманитарная помощь, которую передают родственники.

«Тут пацаны были с седьмой роты, они взяли автоматы свои скинули офицерам и пошли до Валуек (город в Белгородской области - ред.) пешком, чтобы до военной прокуратуры дойти. Они семь дней ничего не ели, ни воды им не привозили, ни еды. Они к нам пришли, мы их накормили. Они говорили: «Мы отдали оружие офицерам, мы пойдем пешком до Валуек, до военной прокуратуры». Я говорю: «Не дай Бог свои вас пристрелят», - добавил оккупант.

Он также рассказал о случаях «дружественного огня» и пожаловался, что «не знает, то ли от своих бежать, то ли от чужих».

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