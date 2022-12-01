Байден и Макрон обещают Украине больше ПВО и помощь с энергетикой 1.12.2022, 21:56

Лидеры США и Франции провели переговоры.

Президенты Соединенных Штатов и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон в четверг опубликовали совместное заявление, в котором осудили российскую агрессию в Украине и пообещали последней помогать столько, сколько будет необходимо.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Лидеры подчеркнули, что не признают аннексии Россией украинских территорий и осуждают ее шаги, направленные на эскалацию войны в Украине - «в частности ее безответственную ядерную риторику и дезинформацию о вероятных химических атаках, а также биологического и ядерного оружия».

В заявлении отмечается, что президенты США и Франции «подтверждают неизменную поддержку защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности, в частности путем предоставления политической, безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько времени, сколько ей потребуется».

«Это касается предоставления значительных ресурсов для поддержания устойчивости украинского гражданского населения в зимний период, в частности увеличения поставок систем противовоздушной обороны и оборудования, необходимого для ремонта энергетической сети Украины», - подчеркнули Байден с Макроном.

Кроме того, они выразили приверженность усилиям по оказанию Украине финансовой поддержки и ее послевоенному восстановлению, а также заявили о стремлении привлечь Россию к ответственности за военные преступления, совершенные как ее регулярными вооруженными силами, так и наемниками, в частности частной военной компанией «Вагнера».

«Соединенные Штаты и Франция остаются преданными преодолению более масштабных последствий российской войны, в частности через сотрудничество с международным сообществом с целью повышения устойчивости к перебоям в поставках продовольствия и энергии», - заключают президенты.

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