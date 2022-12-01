ВСУ продвигаются в Луганской области 1 1.12.2022, 22:11

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Украинские воины уже в нескольких километрах от Кременной.

Украинские военные продвигаются в Луганской области и уже находятся в нескольких километрах от города Кременная.

Об этом сообщает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На сегодняшний день ситуация сложная, но кардинально отличается. В Белогоровке украинские военные держат оборону, их постоянно продолжаются штурмы. С другой стороны мы уже недалеко от Кременной. Буквально несколько километров», - сообщил Гайдай.

Кроме того, ВСУ двигаются вперед и на Сватовщине.

По его словам, заминирована вся территория, от мостов до лесопосадок. Также россияне стащили большое количество техники. В Старобельске оккупанты создают уже вторую линию обороны из военных, перекинутых из Херсона.

«После деоккупации мы будем восстанавливать каждый населенный пункт Луганской области. Иначе мнения и быть не может. Строить будем с нуля. Сейчас мы можем лишь сначала оценить масштабы разрушений, неизвестно, что будет, когда орки начнут покидать город. Если сейчас они все еще готовят по уже освобожденным селам», - добавил Гайдай.

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