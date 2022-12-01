Пять могилевских пенсионерок за день передали мошенникам более 90 тысяч рублей 1.12.2022, 22:42

За «спасение» родных пожилые женщины передавали курьеру мошенников все свои сбережения.

Могилевские пенсионеры за один день передали телефонным мошенникам более 90 тысяч рублей. сообщает Следственный комитет.

Так, в течение дня 30 ноября сразу пяти могилевским пенсионеркам в возрасте от 68 до 84 лет позвонили на городской номер телефона незнакомцы, которые уверяли, что близкие родственники женщин попали в дорожно-транспортное происшествие и им необходима помощь. За «спасение» родных пожилые женщины передавали курьеру мошенников все свои сбережения.

Во время общения с телефонными аферистами пенсионерки лишились более 90 тыс. рублей. И только после этого, связавшись с якобы попавшими в беду близкими, убедились, что с теми все в порядке.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

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