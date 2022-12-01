закрыть
1 декабря 2022, четверг, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пять могилевских пенсионерок за день передали мошенникам более 90 тысяч рублей

  • 1.12.2022, 22:42
Пять могилевских пенсионерок за день передали мошенникам более 90 тысяч рублей

За «спасение» родных пожилые женщины передавали курьеру мошенников все свои сбережения.

Могилевские пенсионеры за один день передали телефонным мошенникам более 90 тысяч рублей. сообщает Следственный комитет.

Так, в течение дня 30 ноября сразу пяти могилевским пенсионеркам в возрасте от 68 до 84 лет позвонили на городской номер телефона незнакомцы, которые уверяли, что близкие родственники женщин попали в дорожно-транспортное происшествие и им необходима помощь. За «спасение» родных пожилые женщины передавали курьеру мошенников все свои сбережения.

Во время общения с телефонными аферистами пенсионерки лишились более 90 тыс. рублей. И только после этого, связавшись с якобы попавшими в беду близкими, убедились, что с теми все в порядке.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип