Пять могилевских пенсионерок за день передали мошенникам более 90 тысяч рублей
- 1.12.2022, 22:42
За «спасение» родных пожилые женщины передавали курьеру мошенников все свои сбережения.
Могилевские пенсионеры за один день передали телефонным мошенникам более 90 тысяч рублей. сообщает Следственный комитет.
Так, в течение дня 30 ноября сразу пяти могилевским пенсионеркам в возрасте от 68 до 84 лет позвонили на городской номер телефона незнакомцы, которые уверяли, что близкие родственники женщин попали в дорожно-транспортное происшествие и им необходима помощь. За «спасение» родных пожилые женщины передавали курьеру мошенников все свои сбережения.
Во время общения с телефонными аферистами пенсионерки лишились более 90 тыс. рублей. И только после этого, связавшись с якобы попавшими в беду близкими, убедились, что с теми все в порядке.
Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере.