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Байден допустил переговоры с Путиным

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  • 1.12.2022, 23:01
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Байден допустил переговоры с Путиным
Джо Байден

Но есть условие.

Президент США Джо Байден считает возможными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

Об этом сообщает журналист Politico Эли Стоколс в Twitter.

«Я готов поговорить с Путиным, если, действительно, в нем есть заинтересованность — он ищет способ закончить войну. Пока он этого не сделал», - отметил лидер США.

Байден также добавил, что его переговоры с Путиным возможны только в случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу.

Президент подчеркнул, что российский диктатор «просчитался по всем пунктам», и мысль о его победе над Украиной даже «невозможно представить».

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